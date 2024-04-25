لقاء جمع زيلينسكي بوزير المالية البريطانيّ

التقى الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي بوزير المالية البريطانيّ جيريمي هانت، في كييف.



ودعا إلى تشديد العقوبات على روسيا لمنعها من تجنبها.



وقال زيلينسكي، في بيان، على تطبيق تيليجرام: "ممتن لبريطانيا الحليفة المقربة لبلدي، لكشفها هذا الأسبوع عن زيادة جديدة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (625 مليون دولار) في حزمة الدعم الدفاعيّ لأوكرانيا."



وشدد على أنّه تم إيلاء اهتمام خاص لسياسة العقوبات.



ولفت إلى وجوب توسيع الإجراءات التقييدية على روسيا واستبعاد إمكان التحايل على العقوبات.