مقتل مدنيّين في قصف بمسيّرة أوكرانية في زابوريجيا

قُتل مدنيان في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول.



وقال حاكم المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي: "قُتل رجل وامرأة نتيجة قصف سيارة مدنية. وتيتّم أطفالهما الأربعة الصغار".



وأضاف أنه سيتم تقديم "الرعاية الاجتماعية والنفسية" للأطفال.