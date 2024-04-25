القضاء الايرانيّ أصدر حكم إعدام مغني راب إيرانيّ

أصدر القضاء الايرانيّ حكم إعدام مغني الراب الإيرانيّ الشهير توماج صالحي.



وأشار إلى أنّه يمكن تخفيف العقوبة، في حال عبّر صالحي عن ندمه وتعاونه مع السلطات.



وقال محامي صالحي لصحيفة شرق إنّ إحدى المحاكم الثورية الإيرانية قضت بإعدام موكله، لإدانته بتهم مرتبطة بالاضطرابات، التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في عامي 2022 و2023.