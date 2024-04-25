أعراض مرتبطة بتلوث المياه تظهر على أفراد في الإمارات

بدت على عدد من الأشخاص أعراض مرتبطة بتلوث المياه المختلطة بمياه السيول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية.



وأشارت إلى أنّها تقدّم العلاج اللازم لهم.

