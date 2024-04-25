روسيا استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن

استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغته الولايات المتحدة.



ودعا الدول إلى منع سباق تسلح في الفضاء الخارجيّ، وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة إلى التساؤل عما إذا كانت موسكو تخفي شيئًا ما.



وجاء التصويت بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية لوضعه في الفضاء، وهو ما نفته روسيا.



وقال الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إنّ موسكو تعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء.