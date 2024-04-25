ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع إستراتيجية دفاعية مشتركة "ذات مصداقية"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى وضع استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية" من شأنها أن تجعل القارة أقل اعتمادا على الولايات المتحدة وأكثر قدرة على مواجهة التهديد الذي تشكله روسيا.



ورأى ماكرون في خطاب أننا "بحاجة إلى بناء مفهوم استراتيجي لدفاع أوروبي ذي مصداقية".



ولفت إلى أنه سيطلب من الشركاء الأوروبيين تقديم مقترحات في الأشهر المقبلة، معتبرا أن أوروبا تحتاج أيضا إلى بناء قدراتها الخاصة في مجال الدفاع والأمن السيبراني.