تركيا تعرض مساعدة تقنية على العراق لتعزيز أمن الحدود

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تجري مباحثات مع العراق بخصوص توفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في أنحاء المنطقة.وقال المسؤول التركي للصحفيين: "أبلغنا نظراءنا أن تركيا مستعدة لتوفير مساعدة للعراق فيما يتعلق بأنظمة تأمين الحدود".وأضاف أن وفدا عراقيا زار تركيا في وقت سابق لفحص أنظمة تأمين الحدود التي عرضت تركيا توفيرها، مشيرا إلى أن المناقشات بخصوص التعاون الأمني ما زالت مستمرة.