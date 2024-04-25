لوكاشينكو: نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية في روسيا البيضاء

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو القول إن "العشرات" من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده بموجب اتفاق أعلنه لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.



وقالت روسيا البيضاء حليفة روسيا في حزيران الماضي إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفيتية.