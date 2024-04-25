مقتل 155 شخصا في تنزانيا إثر أمطار غزيرة "مرتبطة بظاهرة إل نينيو"

قضى 155 شخصا في المجموع في تنزانيا بسبب أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الخميس.



وأشار قاسم مجاليوا خلال جلسة في البرلمان، الى أن "الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة إل نينيو" تسبّبت بـ"أضرار جسيمة" في مناطق مختلفة من البلاد، مؤثّرة على أكثر من 51 ألف أسرة ومئتي ألف شخص. وقد جرح نحو 236 شخصا وتضرّر أكثر من عشرة آلاف منزل.