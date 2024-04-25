مقتل موظف إغاثة بلجيكي في قصف بقطاع غزة

أعلنت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين غينيز أن موظف إغاثة كان يشارك في جهود المساعدة التنموية البلجيكية قُتل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.



وأضافت الوزيرة في بيان: "ببالغ الحزن والهلع، علمنا بوفاة زميلنا عبد الله نبهان (33 عاما) ونجله جمال البالغ من العمر سبع سنوات الليلة الماضية إثر قصف من الجيش الإسرائيلي في الجزء الشرقي من مدينة رفح".