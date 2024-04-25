مصادقة ملكية على التشريع البريطاني لنقل طالبي لجوء لرواندا

صادق العاهل البريطاني الملك تشارلز على تشريع أساسي لخطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا.والموافقة الملكية هي المرحلة الأخيرة في العملية التشريعية، ولا تعدو في الواقع كونها مصادقة على القرار الذي اتخذه البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع بالموافقة على مشروع القانون بعد معركة طويلة بين الحكومة ومعارضي الخطة.وجرى الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات اليوم، مما يعني أن مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) أصبح قانونا.ووافق البرلمان على مشروع القانون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقال سوناك الاثنين إنه يتوقع أن تقلع أولى الرحلات الجوية إلى رواندا خلال عشرة إلى 12 أسبوعا من الإقرار.