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الكرملين يقلل من أهمية الصواريخ الأميركية البعيدة المدى المسلمة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-25 | 09:07
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الكرملين يقلل من أهمية الصواريخ الأميركية البعيدة المدى المسلمة إلى أوكرانيا
أعلن الكرملين أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" لن يغيّر شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال لقاء مع صحافيين إن "الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة". غير أن ذلك "لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة"، وهو تعبير تستخدمه موسكو للإحالة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من سنتين.
والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في شباط إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" (ATACMS) "بناء على طلب مباشر من الرئيس" جو بايدن.
وتتمتّع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، نزولا عند مطلب ما انفكّت كييف تكرّره منذ فترة طويلة كي يتسنّى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرّات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.
أخبار دولية
الكرملين
أوكرانيا
صواريخ
أتاكمز
الولايات المتحدة
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