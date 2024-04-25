قادة 18 دولة يصدرون نداء مشتركا لحماس لإطلاق الرهائن

دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في نص مشترك إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".واشار النص، الذي نشره البيت الأبيض، إلى أن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقا دوليا".ودعا إلى "الإفراج فورا عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من مئتي يوم وبينهم مواطنونا".وصدر البيان عن الولايات المتحدة، الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، المجر، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلاند، والمملكة المتحدة.