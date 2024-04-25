بايدن يعيّن مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

عيّن الرئيس الاميركي جو بايدن ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط.



وستحل غراندي مكان ديفيد ساترفيلد.



وتتولى غراندي حاليا رئاسة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة مستقلة.



وعملت سابقا في الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما في مسيرة مهنية تضمنت إدارة عمليات إغاثة في اليمن والعراق وجنوب السودان.