الشرطة الأوروبية تستهدف عصابة لتهريب البشر من العراق عبر روسيا وروسيا البيضاء

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم، أنها ألقت القبض على 21 شخصا في عملية للشرطة استهدفت شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين من العراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء وروسيا.وأشارت الى أن معظم المعتقلين مصريون وعراقيون وسوريون، وتم اعتقال 15 منهم في بولندا.وذكرت يوروبول ومقرها الرئيسي في لاهاي أن "الشبكة الإجرامية هربت المهاجرين من العراق عبر روسيا وروسيا البيضاء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة من دول الوجهة النهائية الرئيسية".