أبو زهري: عندما يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار سيعود الأسرى الاسرائيليين

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري أن الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك في مقابل حرية وعودة الأسرى الفلسطينيين



واعتبر أبو زهري، لرويترز، أن الضغوط الأميركية على حماس "ليس لها قيمة".