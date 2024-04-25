بريطانيا تدرج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بإيران

أدرجت بريطانيا اليوم الخميس ستة عناصر جديدة على نظامها للعقوبات على إيران.



وتستهدف العقوبات البريطانية أفرادا وكيانات في قطاع الدفاع بالبلاد لتورطهم فيما وصفته بأنه "نشاط عدائي" من جانب الحكومة الإيرانية.