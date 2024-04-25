باريس تعتبر حكم الإعدام في إيران على مغني الراب توماج صالحي "غير مقبول"

أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ عقوبة الإعدام الصادرة في حق مغني الراب الإيراني توماج صالحي "غير مقبولة".



وقالت الوزارة في بيان: "تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران".



وكان صالحي قد سُجن بسبب دعمه الحركة الاحتجاجية في إيران في العام 2022.