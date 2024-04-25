الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لرويترز أن الصين استدعت السفير الألماني لديها اليوم في رد فعل على اعتقال بضعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه في تجسسهم لصالح بكين.