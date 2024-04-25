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أرامكو السعودية تعلن "شراكة عالمية" مع فيفا لمدة 4 أعوام

أخبار دولية
2024-04-25 | 11:32
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أرامكو السعودية تعلن &quot;شراكة عالمية&quot; مع فيفا لمدة 4 أعوام
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أرامكو السعودية تعلن "شراكة عالمية" مع فيفا لمدة 4 أعوام

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية اتفاقية شراكة عالمية مدتها أربعة أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أشهر من الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034 والذي تعد المملكة الخليجية المرشحة الوحيدة له.
     
وذكرت مجموعة أرامكو في بيان: "أصبحت أرامكو السعودية الشريك العالمي الرئيس للفيفا، وشريكها الحصري لفئة الطاقة ... تستمر الشراكة 4 أعوام وتشمل رعاية فعاليات عديدة بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027".
     
وأشارت إلى أنّ "الاتفاقية تستند على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير وإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة تتماشى مع مهمة الفيفا في جعل كرة القدم أكثر عالمية".
     
وجاء في البيان أنّ الطرفين يعتزمان "الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم".
     
ونقل البيان عن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "نحن فخورون ببدء رحلة رائعة (..) مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي نهدف من خلالها إلى الإسهام في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم".
     
بدوره، رحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بانضمام أرامكو إلى عائلة "شركاء فيفا".

أخبار دولية

السعودية

"شراكة

عالمية"

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