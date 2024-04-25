رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

زار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون جامعة كولومبيا، حيث استقبله المتظاهرون بصيحات الإحتجاج، ليقدم رسالة دعم للطلاب اليهود، في وجه المظاهرات "التي باركتها حركة حماس على حد تعبيره".



واشار جونسون إلى أن حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، معتبرا أن " ما حدث على أيدي حماس مروع ومع ذلك لوح المتظاهرون بأعلام مرتكبي تلك الجرائم".