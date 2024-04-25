بوتين يعتزم زيارة الصين في أيار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أنه يعتزم زيارة الصين في أيار، وذلك في تأكيد لما نشرته رويترز الشهر الماضي.



ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة الأولى خارجيا لبوتين منذ انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ستة أعوام في آذار. وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الروسي للصين في تشرين الأول 2023.



وأبرم بوتين اتفاقية شراكة "بلا حدود" مع نظيره الصيني شي جين بينغ في شباط 2022 قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرساله قوات لغزو أوكرانيا.



واكتسبت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين أهمية أكبر بالنسبة لموسكو بعد أن فرضت عليها الدول الغربية سلسلة متعاقبة من العقوبات منذ بدء الحرب.