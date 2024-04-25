عباس يدعو الدول المانحة الى دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، الدول المانحة الى دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة للقيام بمهامها في الضفة الغربية وغزة والقدس.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عباس إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة ستقوم بمهامها في الضفة وغزة والقدس والقيام بجهود الاغاثة الإنسانية، وبالإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".



ذكرت الوكالة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عباس ورئيس فلندا الكسندر ستوب.



وقال عباس خلال المكالمة الهاتفية: "إن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب إلى الجمعية العامة ومواصلة السعي للحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين".