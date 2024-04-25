موقع في غزة يتعرض لإطلاق نار أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم، أن فريقا تابعا للمنظمة الدولية في قطاع غزة كان يتفقد موقع الرصيف البحري ومنطقة انطلاق عمليات المساعدات البحرية اضطر إلى البحث عن مأوى "لبعض الوقت" أمس الأربعاء بعدما تعرضت المنطقة لإطلاق نار.



وأشار المتحدث الى أن قذيفتين سقطتا على بعد حوالي 100 متر لكن لم تقع إصابات وتمكن الفريق في النهاية من مواصلة الجولة.