توقيف 200 شخص خلال حملة على شبكات دعارة واتجار بالبشر في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الخميس، توقيف أكثر من 200 شخص خلال مداهمة واسعة النطاق في حي معروف في بغداد، استهدفت شبكات دعارة ومخدرات واتجار بالبشر.



وبين الموقوفين نحو أربعين سودانيا في وضع اقامة غير نظامي، بحسب ما أفاد أحد أفراد الجالية من سكان منطقة البتاوين التي تعتبر وكراً للجريمة المنظمة، لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويته.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، قوله إن "العملية ستستمر لأيام عدة، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات".



وأضاف أن "عملية البتاوين الأمنية شهدت القبض على شبكات دعارة ومخدرات وجريمة منظمة وعصابات الاتجار بالبشر ومعامل غش صناعي ومكاتب نقل بضائع غير مجازة وشبكات كثيرة".



كذلك أشار إلى وجود مواطنين عرب وبنغلاديشيين خصوصا في المنطقة.



وقال العميد شعلان الحسناوي قائد شرطة الرصافة، الجانب الشرقي للعاصمة بغداد من جهته إنه بحسب الاحصاءات الأولية تم "إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة".



وأشار الى أن قوات الأمن عثرت أيضًا على أسلحة وبنادق غير مرخصة و"مكاتب لتحويل العملات" تديرها أوساط "الجريمة المنظمة" في الحي.



وتقوم قوات الأمن في العراق الذي يعاني من الفساد وتهريب المخدرات وانتشار الأسلحة، بشكل منتظم بمداهمات ضد أوكار الجريمة المنظمة.

