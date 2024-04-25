الدنمارك تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الدنماركية الخميس أنها ستضيف 4,4 مليارات كرونة (630 مليون دولار) على صندوق المساعدات المخصص لأوكرانيا، في الوقت الذي تناشد فيه كييف حلفاءها الغربيين تقديم المزيد من الدعم لتمكينها من مواجهة الغزو الروسي.



وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن في بيان: "كانت الدنمارك منذ بداية الحرب واحدة من أكثر الدول المانحة نشاطا".



وأضاف: "سنواصل القيام بذلك، لذلك يسرني أن غالبية كبيرة من أحزاب الفولكيتينغ (البرلمان الدنماركي) تدعمنا لإضافة 4,4 مليارات كرونة أخرى إلى صندوق أوكرانيا مخصصة للمساعدات العسكرية خلال عام 2024".



وقدمت الحكومة قائمة بالمساعدات السابقة التي مُنحت لأوكرانيا مثل قطع غيار للمدفعية وذخائر وصواريخ ودبابات وطائرات مسيّرة وأنظمة مضادة للطائرات.



وقالت إن الغرض من الصندوق هو مواصلة تقديم "الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا على شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى وبرامج تدريب".



ووقعت الدنمارك التي تعد من أشد الداعمين لأوكرانيا اتفاقية أمنية مدتها 10 سنوات مع أوكرانيا نهاية شباط، عقب اتفاقيات مماثلة بين كييف وبرلين ولندن وباريس.



والدنمارك هي رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، وفقا لـ"معهد كيل" للاقتصاد العالمي في ألمانيا.

