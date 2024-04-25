المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة داروين

اعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إنهم استهدفوا السفينة داروين التابعة لشركة الشحن (إم.إس.سي) في خليج عدن.



وتشن القوات التابعة للجماعة هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في حرب غزة.