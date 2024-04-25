الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة داروين
أخبار دولية
2024-04-25 | 17:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة داروين
اعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إنهم استهدفوا السفينة داروين التابعة لشركة الشحن (إم.إس.سي) في خليج عدن.
وتشن القوات التابعة للجماعة هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في حرب غزة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
العسكري
الحوثيين:
استهدفنا
السفينة
داروين
التالي
لقاء جمع زيلينسكي بوزير المالية البريطانيّ
توقيف 93 شخصًا خلال تظاهرة في جامعة في لوس أنجليس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-19
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة في الحديدة
آخر الأخبار
2024-02-19
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أسقطنا طائرة أميركية مسيرة في الحديدة
0
آخر الأخبار
2024-02-06
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر
آخر الأخبار
2024-02-06
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر
0
آخر الأخبار
2024-02-02
المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة
آخر الأخبار
2024-02-02
المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة
0
آخر الأخبار
2024-04-15
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جرى احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس لانتهاكها القوانين البحرية
آخر الأخبار
2024-04-15
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جرى احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس لانتهاكها القوانين البحرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:59
الهند تصوت في المرحلة الثانية من الانتخابات
أخبار دولية
02:59
الهند تصوت في المرحلة الثانية من الانتخابات
0
أخبار دولية
02:11
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق صواريخ متعددة
أخبار دولية
02:11
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق صواريخ متعددة
0
أخبار دولية
01:26
ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين "المذنبين بارتكاب عنف" في الضفة الغربية
أخبار دولية
01:26
ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين "المذنبين بارتكاب عنف" في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
01:23
واشنطن تحض برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف
أخبار دولية
01:23
واشنطن تحض برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
0
منوعات
05:35
أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)
منوعات
05:35
أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)
0
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
0
منوعات
2024-04-25
"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
منوعات
2024-04-25
"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الضغط في الداخل الإسرائيلي لإبرام صفقة أسرى يتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الضغط في الداخل الإسرائيلي لإبرام صفقة أسرى يتصاعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
2
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
3
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
5
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
7
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
8
أمن وقضاء
04:01
ذبح مواطنه بطعنات عديدة وفرّ إلى سوريا... هكذا سقط بقبضة "المعلومات"
أمن وقضاء
04:01
ذبح مواطنه بطعنات عديدة وفرّ إلى سوريا... هكذا سقط بقبضة "المعلومات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More