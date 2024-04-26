بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في إحراز تقدم خلال بدء محادثات الجمعة مع نظيره الصيني الذي حذر من تزايد الخلافات بين القوتين.



وفي زيارته الثانية للصين في أقل من عام، أشار بلينكن إلى أنه سيثير قضايا حساسة خلال المحادثات في بكين، مثل الممارسات التجارية للصين ودعم بكين لموسكو، فضلًا عن قضية تايوان.



وقال بلينكن في افتتاح الاجتماع مع وانغ يي إنه سيكون "واضحًا جدًا ومباشرًا جدًا"، وأضاف "آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا".



من جهته، لفت وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تجرى في بكين أن العلاقات بين القوتين "بدأت تستقر"، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني.



لكنه قال إن "عوامل سلبية تتراكم بين واشنطن وبكين"، موضحًا أن "العلاقات تواجه كل أنواع الصعوبات. ولقد تعرضت حقوق الصين المشروعة في مجال التنمية للقمع بلا مبرر، ويتم التشكيك في مصالحنا الأساسية".



وتساءل: "هل ينبغي للصين والولايات المتحدة أن تستمرا في التحرك في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستقرار، أم العودة إلى دوامة الانحدار؟"، مشددًا على أن "هذه قضية رئيسية تواجه بلدينا وتختبر صدقنا وقدراتنا".



بدوره شدد بلينكن على أنه يتعين على البلدين أن يكونا "واضحين قدر الإمكان في المجالات التي توجد فيها خلافات، على الأقل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير".



وأكد أن "هذه مسؤولية مشتركة حقًا، لا نتحملها فقط تجاه شعبنا، لكن أيضًا تجاه الشعوب في كل أنحاء العالم".