ترامب يقارن الإحتجاجات المؤيدة لغزة في الجامعات بمسيرة لليمين المتطرف في شارلوتسفيل

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأميركية، معتبرًا أن مسيرة اليمين المتطرف الشهيرة في شارلوتسفيل عام 2017 "لا تمثل شيئًا" مقارنة بـ"مستوى الكراهية" الذي يتخلل الأحداث الجارية.



وقال المرشح الجمهوري لخوض السباق إلى البيت الأبيض: "شارلوتسفيل لا تمثل شيئًا على الإطلاق، لا شيء مقارنة بمستوى الكراهية الموجود لدينا هنا، إنها كراهية كبيرة".



وكان ترامب يشير إلى التجمع الشهير لنشطاء من اليمين المتطرف في فرجينيا عام 2017 والذي بدأ بمسيرة للنازيين الجدد ولأعضاء في جماعة كو كلوكس كلان.



وفي اليوم التالي، اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المؤيدين لتفوق العرق الأبيض ومتظاهرين مناهضين للعنصرية. وقد قاد أحد المتعاطفين مع النازيين الجدد سيارته نحو حشد من المتظاهرين المناهضين، ما أسفر عن مقتل امرأة شابة وإصابة 19 آخرين.



وفي ذلك الوقت، ندد ترامب بالعنف "من كلا الجانبين"، ما أدى إلى اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف.



ومنذ أيام يسود توتر الجامعات الأميركية التي تشهد تظاهرات متزايدة ضد الحرب في قطاع غزة، حيث أوقف مئات الأشخاص في وقت تواجه شرطة مكافحة الشغب طلابًا غاضبين.