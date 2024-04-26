شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بعد اعتقال متظاهرين مناهضين لحرب غزة

أفادت منظمة أميركية مؤيدة للفلسطينيين بأنها قدمت شكوى اتحادية متعلقة بالحقوق المدنية ضد جامعة كولومبيا عقب اعتقال عشرات المحتجين المناهضين لحرب غزة الأسبوع الماضي بعد أن استدعت الجامعة الشرطة لفض مخيم المتظاهرين.



وحثت منظمة "فلسطين القانونية"، وهي جهة تسعى إلى حماية الحق في التحدث علنا نيابة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وزارة التعليم على التحقيق في ممارسات الجامعة التي تتهمها بالتمييز ضد المؤيدين للفلسطينيين.



وأحجمت جامعة كولومبيا عن التعليق.



في الأسبوع الماضي، حاولت جامعة كولومبيا فض مظاهرات بالقوة في الحرم الجامعي عندما أقدمت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق على خطوة استثنائية باستدعاء شرطة مدينة نيويورك لدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب العديد من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



واعتقل أكثر من 100 شخص وهو ما أعاد ذكريات المظاهرات المناهضة لحرب فيتنام في الجامعة قبل أكثر من 50 عاما.



وتتواصل الاحتجاجات منذ ذلك الحين في جامعة كولومبيا لتمتد إلى جامعات أميركية أخرى حيث اعتقلت السلطات المئات في الأسبوع الماضي.



ويطالب المتظاهرون بإنهاء الحرب على غزة التي قتلت خلالها إسرائيل 34 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وتسببت الحرب كذلك في تشريد جميع سكان غزة تقريبا وانتشار الجوع وسط اتهامات بالإبادة الجماعية تنفيها إسرائيل.