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وزير الزراعة الأوكراني يستقيل على خلفية شبهات فساد

أخبار دولية
2024-04-26 | 01:04
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وزير الزراعة الأوكراني يستقيل على خلفية شبهات فساد
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وزير الزراعة الأوكراني يستقيل على خلفية شبهات فساد

قدم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، المتهم بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة قبل انضمامه إلى الحكومة، استقالته في رسالة نشرها رئيس البرلمان الخميس. 
     
وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك على فيسبوك إن البرلمان "تلقى خطاب استقالة من ميكولا سولسكي".
     
وجاء في الرسالة: "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب وزير السياسة الزراعية والغذاء". 
     
ويتعين الآن على المسؤولين المنتخبين الموافقة على استقالته.

أخبار دولية

الزراعة

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