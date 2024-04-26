واشنطن تحض برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف

أعلن مسؤول أميركي الخميس أن الولايات المتحدة تأمل في أن يشجع قرارها الأخير إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ألمانيا على فعل الشيء نفسه، وهو أمر استبعدته برلين حتى الآن.



وأكدت واشنطن الأربعاء أنها أرسلت "هذا الشهر" صواريخ من نوع "إيه تي إيه سي إم إس" إلى كييف، يبلغ مداها 300 كيلومتر.



وقبل الولايات المتحدة، زودت فرنسا والمملكة المتحدة كييف صواريخ "سكالب" و"ستورم شادو" البعيدة المدى التي يمكن أن تحلق لنحو 250 كيلومترًا.



وعندما سئل الخميس عن احتمال تسليم برلين صواريخ "تاوروس" الألمانية الصنع البعيدة المدى، قال المسؤول الدفاعي الأميركي الكبير متحدثًا شرط عدم كشف اسمه: "في ما يتعلق بمسألة صواريخ "تاوروس"، إنه قرار يعود إلى ألمانيا".



وأضاف: "لكن طبعًا مع توريد الولايات المتحدة لصواريخ "إيه تي إيه سي إم إس" وكذلك القرارات السابقة للمملكة المتحدة وفرنسا لتزويد صواريخ بعيدة المدى، من الواضح أن لدينا أملًا في أن يلعب هذا دورًا".