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وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد الأميركي يواصل أداءه الجيد للغاية
أخبار دولية
2024-04-26 | 01:22
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وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد الأميركي يواصل أداءه الجيد للغاية
أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لرويترز أن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.
وأشارت يلين أيضا خلال مقابلة مع "رويترز نكست" تناولت موضوعات كثيرة، الى أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد يحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.
ولفتت يلين الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.
وقالت يلين: "يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية"، وذلك ردا على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي.
ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 بالمئة التي قدرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضا تزايدا مقلقا في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه اثنين بالمئة في الربع الأخير من 2023.
وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.
وقالت يلين: "الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية".
أخبار دولية
جانيت يلين
الاقتصاد الأميركي
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