الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق صواريخ متعددة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي "هجوماً نوويا".



وأوضحت الوكالة المركزية أنّ "خصائص الطيران ومؤشرات التأثير والتركيز" التي تملكها "قذيفة 240 ملم قاذفة صواريخ متعدّدة" مصنّعة في وحدة الصناعة الدفاعية الجديدة في بيونغ يانغ، "تمّ تقييمها بطريقة مُرضية للغاية" خلال هذا الاختبار.



وذكرت الوكالة أنّ كيم أكد "ضرورة... تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام بطريقة نوعية".



وقال إنّ قاذفة الصواريخ هذه المجهّزة بـ"تكنولوجيا جديدة ستُحدث تغييراً استراتيجياً في تعزيز القوة المدفعية" لكوريا الشمالية.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الثلاثاء بأنّ كيم جونغ أون أشرف على أول محاكاة لـ"هجوم نووي" في البلاد، رداً على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.