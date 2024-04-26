الهند تصوت في المرحلة الثانية من الانتخابات

بدأت الهند اليوم، التصويت في المرحلة الثانية من أكبر انتخابات في العالم، والتي أشعل فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنافسوه الحملات الانتخابية من خلال التركيز على قضايا شائكة مثل التمييز الديني والأقليات والضرائب.ويحق لنحو مليار شخص التصويت في الانتخابات العامة التي تضم سبع مراحل بدأت في 19 نيسان وتنتهي في الأول من حزيران. ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من حزيران.ويسعى مودي لفترة الولاية الثالثة على التوالي معادلة للرقم القياسي بدعم من سجله الاقتصادي وإجراءاته الخاصة بالرعاية الاجتماعية والكبرياء الوطني والقومية الهندوسية وشعبيته.وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحقق بسهولة فوزا بأغلبية مريحة.وشكل منافسوه تحالفا يضم أكثر من 24 حزبا، ويعدون بالمزيد من الإجراءات المضادة للتمييز والمزيد من المساعدات وإنهاء ما يسمونه بحكم مودي الاستبدادي.ويُنتخب في تصويت اليوم 88 عضوا من أصل 543 عضوا في مجلس النواب، وهناك 160 مليون شخص لهم حق التصويت في هذه المرحلة. وهي تغطي 13 ولاية ومنطقة اتحادية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.وأكثر من نصف المقاعد في تصويت اليوم مخصص لولايتي كيرالا وكارناتاكا الجنوبيتين وولاية راجاستان بشمال غرب البلاد.