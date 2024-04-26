الصين تصف الاتهامات الألمانية بالتجسّس بأنها "محض افتراء"

أكّدت بكين الجمعة أنّ اتهامات برلين بالتجسس بعد توقيف أربعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية، هي "محض افتراء".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إنّ "ما يسمى بقضية التجسس الصيني محض افتراء"، مضيفاً أنّ "الصين قامت بخطوات شديدة لدى الجانب الألماني بشأن اتهامات ألمانيا العارة عن الأساس".