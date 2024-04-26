الرئيس الصيني يلتقي وزير الخارجية الأميركي

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور بكين حاليًا، على ما أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء.



وأجرى بلينكن في وقت سابق الجمعة محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات ونصف ساعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصفها بأنها "معمقة وبناءة".