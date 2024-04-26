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رئيس الوزراء اليوناني: اليونان لن ترسل أنظمة إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-26 | 04:23
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رئيس الوزراء اليوناني: اليونان لن ترسل أنظمة إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا
أوضح رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده لا يمكنها تقديم أنظمة دفاع جوي مثل باتريوت أو إس-300 لأوكرانيا استجابة لضغوط حلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
مع تكثيف روسيا لهجماتها الجوية على أوكرانيا، تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الحماية، خصوصا دولا مثل اليونان وإسبانيا التي تمتلك هذه الأنظمة في ترساناتها.
وأكد ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي تي.في في وقت متأخر من أمس الخميس، أن "اليونان لن ترسل أنظمة إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا".
قال وزراء من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنهم يبحثون بشكل عاجل كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات ملموسة بشأن أنظمة باتريوت الأكثر أهمية في نظر كييف.
وقال ميتسوتاكيس: "سُئلنا وشرحنا لماذا لا نستطيع القيام بذلك"، مضيفا أن هذه الأنظمة "حيوية لقدرتنا على الردع".
أخبار دولية
كرياكوس ميتسوتاكيس
اليونان
أوكرانيا
باتريوت
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