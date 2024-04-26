وزير الدفاع: موسكو ليست لها مصلحة عسكرية أو جيوسياسية في مهاجمة دول الأطلسي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله إن القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي تشكل تهديدات إضافية لروسيا باقترابها من حدود البلاد، لكن موسكو ليست لها أي مصلحة عسكرية أو جيوسياسية في مهاجمة الدول الأعضاء بالحلف.



ونقلت عنه أيضا القول إن واشنطن تتعمد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال ممارسة ضغوط غير مسبوقة، منها ضغوط تمارسها على شركائها.