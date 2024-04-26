وزير النفط الهندي يتهم أوبك بالمسؤولية عن تقلبات سوق النفط

نقلت قناة "إي.تي ناو" عن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري قوله إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هي المسؤولة عن التقلبات الحالية في السوق، وليس الصراع في الشرق الأوسط.



وأشار وزير النفط في ثالث أكبر بلد مستورد للنفط الخام في العالم، الى أن منتجي النفط يعمدون إلى خفض ووقف الإنتاج.