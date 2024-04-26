شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا "شريكَين وليس خصمين"

شي يحثّ الولايات المتحدة على تبنّي "نظرة إيجابية" حيال تطوّر الصين

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، أنّ أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يكونا "شريكَين وليس خصمَين"، موضحا أنّه لا يزال هناك "العديد من القضايا" التي يجب حلّها في إطار علاقاتهما.



ونقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن شي قوله: "يجب أن يكون البلدان شريكَين وليس خصمَين"، مضيفاً أنّ "العديد من المشاكل لا تزال بحاجة إلى حل، ولا يزال من الممكن بذل مزيد من الجهود".

وأعرب الرئيس الصيني أمله في أن تتبنّى الولايات المتحدة "نظرة إيجابية" حيال تطوّر الصين، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية.



ونقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن شي قوله: "نأمل في أن تتمكّن الولايات المتحدة من تبنّي نظرة إيجابية حيال تطوّر الصين"، مضيفاً أنّه "عندما يتمّ حلّ هذه المشكلة الأساسية... يمكن أن تستقرّ العلاقات حقّاً وتتحسّن وتتقدّم".