قوات الأمن الإيرانية تقتل "إرهابيَين" بمسيرة في سيستان بلوشستان

قتلت قوات الأمن الإيرانية "إرهابيَين" اثنين مساء الخميس، في ضربة بطائرة مسيّرة في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) التي تسكنها أقلية عرقية، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية.



وقالت وكالة إرنا، إنّه "تم استهداف سيارة الإرهابيين خلال عملية بطائرة مسيرة للقوات الأمنية في ضواحي مدينة زاهدان ما أدى إلى مقتل إرهابيَين اثنين".