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موسكو توقف صحافياً في "فوربس روسيا" بتهم نشر معلومات "كاذبة"

أخبار دولية
2024-04-26 | 06:18
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موسكو توقف صحافياً في &quot;فوربس روسيا&quot; بتهم نشر معلومات &quot;كاذبة&quot;
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موسكو توقف صحافياً في "فوربس روسيا" بتهم نشر معلومات "كاذبة"

أُوقِف صحافي روسي يعمل في النسخة الروسية من مجلة "فوربس" بتهمة نشر معلومات كاذبة بشأن تجاوزات يرتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا، حسبما أفاد محاميه كونستانتين بوبون عبر موقع فيسبوك.
     
وقال المحامي إنّ سيرغي مينغازوف مسجون في خاباروفسك في أقصى شرق روسيا بسبب "إعادة نشر منشورات عن الأحداث في بوتشا" في إشارة إلى مذبحة اتُهم الجيش الروسي بارتكابها في ضواحي كييف في العام 2022، رغم نفيه لذلك.

أخبار دولية

موسكو

صحافي

فوربس روسيا

سيرغي مينغازوف

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