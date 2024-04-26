محكمة تركية تدين سورية بتهمة الضلوع في تفجير في إسطنبول

ذكرت وكالة دمير أورين للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن محكمة تركية أصدرت اليوم حكما بالسجن مدى الحياة على السورية أحلام البشير فيما يتعلق بتفجير في 2022 قتل ستة في شارع تسوق رئيسي في إسطنبول.



وأسفر الانفجار الذي وقع في 13 تشرين الثاني 2022 عن مقتل ستة أتراك وإصابة العشرات في شارع مزدحم بالمتسوقين والسياح.