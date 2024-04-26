بلينكن: روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أنّه أثار مخاوف مع الصين بشأن دعم موسكو، معتبراً أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين.وقال بلينكن للصحافيين بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين إنّ "روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين".