القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ من منطقة يسيطر عليها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم، أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على خليج عدن أمس، من دون ورود تقارير من السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية عن وقوع إصابات أو أضرار.



وأفادت القيادة المركزية بأنها اشتبكت في عملية منفصلة مع زورق مسير وطائرة مسيرة ودمرتهما في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.