بسبب الإحتجاجات المنددة بالحرب على غزة... توقف الدروس في كلية العلوم السياسية في باريس

على غرار ما تعيش بعض الجامعات في اميركا منذ أيام، يستمر التحرك الداعم لفلسطين صباح الجمعة في معهد الدراسات السياسية في باريس حيث أمضى بعض الطلاب ليل الخميس في مبنى للكلية وبدأوا في إغلاق مدخلها الرئيسي.



وفي هذا الاطار، أعلنت قناة بي أف أم الفرنسية توقف الدروس في كلية العلوم السياسية في باريس بسبب الاحتجاجات المنددة بالحرب على غزة.