توقيف شخصين في روسيا بتهمة التخطيط لمهاجمة مواقع أمنية

أعلنت روسيا توقيف شخصين اتهمتهما السلطات بالتعاطف مع أوكرانيا والتخطيط لشنّ هجمات على منشآت تتبع للشرطة والجيش.



وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن الشخصين تم توقيفهما في منطقة فولغوغراد الجنوبية بالقرب من أوكرانيا وكانا عضوين في جماعة قومية متطرفة.



وأوضح الجهاز أيضا، بحسب بيان، أنه قام بمصادرة متفجرات وأسلحة نارية خلال تفتيش مقر المشتبه بهما واللذين لم يتم الكشف عن هويتيهما.



وأشار الجهاز إلى أن الشخصين أجريا اتصالات مع قوميين في أوكرانيا وخططا لمهاجمة مركز للشرطة ومكتب تجنيد عسكري وأهداف في منطقة فولزسكي.



كما جاء في البيان أن المتهمين خططا لمهاجمة أماكن عامة.