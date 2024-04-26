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روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية لمنع وصول الشحنات العسكرية
أخبار دولية
2024-04-26 | 07:50
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روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية لمنع وصول الشحنات العسكرية
تقصف روسيا شبكة السكك الحديد الاوكرانية، بهدف شلّ الإمدادات العسكرية وبينها المساعدة الغربية، وفق ما أفاد مسؤول أوكرانيّ أمنيّ كبير لوكالة فرانس برس.
وأتى ذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديد، في اوكرانيا.
وقال المسؤول: "إنّها إجراءات تقليدية، قبل شنّ هجوم والهدف شلّ الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية."
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