الأمم المتحدة تدين تشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران

ندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضاً الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.



وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس في خلال مؤتمر صحافي: "تلقّينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضدّ النساء، والفتيات اللواتي تراوح أعمارهن غالباً بين 15 و17 عاماً".



وأشار إلى أنّ المفوضية تلقّت معلومات تفيد بأنّ "الشرطة الإيرانية، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضدّ النساء والفتيات وضدّ الرجال الذين يدعموهن، من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".



وأكد أنّ الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة "بتطبيق (هذه القوانين) بشكل متزايد". وأوضح لورانس أنّ هناك معلومات تفيد عن إغلاق مئات الشركات لأنّها لم تطبّق قوانين الحجاب، وعن استخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.